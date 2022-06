Habitat : Kaloma Ali Lamana est le nouveau Directeur général de la SOPROFIM

Une assemblée générale suivie d’un Conseil d’administration extraordinaire de la Société de promotion foncière et immobilière (SOPROFIM) a eu lieu ce vendredi, 10 juin 2022, au ministère des Affaires Foncières, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme (MAFDHU). Kaloma Ali Lamana a été désigné nouveau Directeur général de la SOPROFIM.

La SOPROFIM a pour mission la mise en œuvre de la stratégie nationale du logement et la concrétisation de la vision du Gouvernement sur l’habitat abordable. Elle a été créée en 2009. Depuis sa création, la société a connu plusieurs difficultés et se trouve aujourd’hui endettée à hauteur de plus de deux milliards et demi.

Le nouveau DG de la SOPROFIM s’est vu confier la mission de conduire les audits nécessaires et de proposer un plan de restructuration de la société ainsi qu’une stratégie de partenariat solide.