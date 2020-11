Entrepreneuriat : Adam Mbodou conçoit Carto-Tchad pour faciliter la connaissance du Tchad

A l’occasion de la Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat, Tchadinfos vous présente les jeunes qui œuvrent dans le secteur de l’entrepreneuriat pour apporter des solutions innovantes aux problèmes du quotidien. Adam Mbodou Abakar, spécialisé dans la conception et la réalisation des cartes, a mis en place la start-up Carto-Tchad.

Après ses études en géographie à l’Ecole Normale Supérieure de N’Djamena et plusieurs formations en cartographie, le jeune Adam Mbodou Abakar décide de lancer en novembre 2018, Carto-Tchad. « L’idée est née depuis 2017 mais nous l’avons concrétisée en novembre 2018 lors du premier Hackathon co-organisé par WenakLabs et l’Institut Français du Tchad (IFT), où nous avons été lauréats», se souvient-il.

Carto-Tchad est spécialisée dans la conception et la réalisation des cartes thématiques pour des entreprises ou des institutions et l’accompagnement des projets spéciaux. Elle propose également une bibliothèque de cartes du Tchad fiable et à jour, accessible aux chercheurs, aux élèves et même aux touristes.

« Nous sommes une plateforme certes jeune mais pleine d’expériences en Cartographie-SIG ; en collecte de données mobiles, en formation et en mission de recherche, en Géomatique et en Télédétection surtout en Télépiloge de drone », souligne Adam Mbodou.

Dans le cadre de ses activités, Carto-Tchad a conçu et réalisé plusieurs cartes aux institutions et cabinets tant nationaux qu’internationaux.

Activités et compétitions

En moins de trois ans, le jeune entrepreneur a pris part à plusieurs activités. Entre autres :

La Création et Le développement d’une base de données géographiques dénommée Cartothèque consultable, exploitable et téléchargeable gratuitement ;

Une mission de cartographie sur OpenStreetMap dans le cadre du projet MOUHANA de Wenaklabs à N’Djamena ;

A représenté le Tchad à la deuxième Edition du Forum sur l’Education Innovante en Afrique organisé par l’Union Africaine au Bostwana en 2019 ;

Carto-Tchad a réalisé et coordonné sa première Edition du Forum Géomatique N’Djamena 2020 en partenariat avec SOFT MENING ENGINEERING GROUP (SMEG) Consulting SARL du Cameroun en février 2020 ;

Carto-Tchad organise la Journée Mondiale de SIG (Système d’Information Géographique) du 18 au 26 novembre 2020.

Pour l’instant, Carto-Tchad n’emploie que 4 personnes dont certaines sont des volontaires. Selon Adam Mbodou, en tant qu’une startup dans un écosystème complexe et peu propice, les difficultés sont multiples (Difficultés d’acquisition des données ; difficultés liées aux taxes et impôts…) mais – ‘’ nous les qualifions de défis ou de challenges’’, s’encourage-t-il.

Importance de la cartographie

La cartographie constitue un des moyens privilégiés pour l’analyse et la communication en géographie. Elle sert à mieux comprendre l’espace, les territoires et les paysages. Elle est aussi utilisée dans des sciences connexes comme la démographie, l’économie dans le but de proposer une lecture spatialisée des phénomènes. Carto-Tchad a contribué largement sur la sensibilisation de covid 19 avec les cartes des répartitions par provinces.