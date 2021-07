En partenariat avec Olam, le Tchad compte basculer dans l’industrialisation de la viande

Le gouvernement du Tchad a signé un accord avec l’entreprise singapourienne Olam le 29 juillet. Un partenariat pour la transformation de la viande.

Placé dans la catégorie des pays agro-pastoraux, le Tchad veut se positionner dans le traitement et la transformation de la filière bétail en viande. Il souhaite industrialiser certaines de ses zone à savoir : complexe de Djarmaya, complexe du Logone et l’abattoir frigorifique de Farcha.



C’est dans ce cadre que le ministère de l’économie, de la planification du développement et de la coopération internationale travail depuis plus de deux ans en collaboration avec une entreprise singapourienne de négoce et de courtage des denrées alimentaires Olam International. Un accord entre les deux partenaires a été signé pour une étude de faisabilité pour la filière viande dans les zones spécialisées.



Selon le recensement fait par l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) publié en 2015, le cheptel tchadien compte 93,8 millions d’unités de bétail et 34,6 millions de têtes de volaille. L’ensemble « bétail » représente 73% des effectifs globaux du cheptel.



Assistant à cette signature, le ministre de l’économie, de la planification du développement et de la coopération internationale, Issa Doubragne, a indiqué que cet accord marque une étape primordiale pour la structuration de l’économie du pays. “Vous allez constater que le Tchad va amorcer résolument sa politique d’industrialisation consacrée dans le plan directeur de la diversification économique. Avec l’arrivée de l’Arise au Tchad, c’est une manière de crédibilisation de notre position. Une option de renforcer notre climat des affaires”.



Dans le même sens, le ministre de l’élevage et des productions animales, Abdérahim Awatt Atteib pointe que cet accord apportera un impact important dans le pays. “Si on parle de réalisation c’est qu’on passe de notre système traditionnel à celui moderne”