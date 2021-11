Economie : voici comment l’abattoir de Farcha qui fournissait la sous-région en viande est à l’agonie

Situé au quartier Farcha de la commune du 1er arrondissement de la capitale du Tchad, l’abattoir frigorifique de Farcha (AFF) est l’une des vieilles usines du pays. L’administrateur gestionnaire de l’AFF, Issaka Abbo Idriss raconte comment l’abattoir qui faisait la fierté du Tchad est aujourd’hui dans une situation critique.

A sa création en 1958, l’abattoir frigorifique de Farcha (AFF) fonctionnait à merveille. C’est l’unique abattoir moderne qui fournissait de la viande de très bonne qualité au Tchad et dans la sous-région de l’Afrique (Centrale et Ouest). Il était géré par les Français.

L’administrateur gestionnaire de l’abattoir frigorifique de Farcha (AFF) Issaka Abbo Idriss, indique qu’après le départ des Français, l’abattoir marchait encore bien jusqu’en 1999 où l’Etat tchadien a décidé d’une location-gérance en signant un contrat avec la société moderne des abattoirs (SMA) pour une durée de quinze ans pour reprendre de nouveau la gestion en 2015.

Issaka Abbo Idriss dit qu’à cause des difficultés dues à la vétusté des équipements et sa mauvaise gouvernance, l’Etat a décidé cette fois-ci de sa privatisation en signant un contrat avec la société Emirati, Bin Butti international le 12 juillet 2018. Malgré la signature de ce contrat, sa mise en œuvre piétine encore et les difficultés se sont accrues entraînant l’arrêt des activités le 14 juillet 2021 jusqu’à nos jours.

L’abattoir est une structure étatique ayant une autonomie de gestion. Comme toute structure de l’Etat, l’abattoir bénéficie aussi de la subvention de l’Etat. Par exemple 100 millions en 2021.

Il rapporte que l’abattoir tourne à perte depuis quelques années. Les recettes ne couvrent plus les charges. Si aujourd’hui le niveau du passif de l’abattoir dépasse les 2 milliards, cela est dû au cumul des engagements non honorés depuis plusieurs années. C’est la conséquence de la baisse vertigineuse des recettes qui ne permet plus de payer (salaire du personnel, facture SNE, FONAP, CNPS et les fournisseurs).

« Malgré la volonté de la nouvelle équipe qui remue “terre et ciel” pour sa réouverture, à travers le ministère de l’Elevage et celui des Finances, les choses piétinent toujours. Alors que la population est privée de la viande de la bonne qualité », se désole l’administrateur gestionnaire.