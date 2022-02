Économie : vers la mise en place d’un plan de développement de la filière bétail-viande d’une valeur de 550 milliards FCFA

Le ministère de l’Économie, de la Planification du développement et de la Coopération internationale et son partenaire du groupe ARISE ont organisé ce lundi 7 février 2022, une journée de restitution officielle des résultats de l’étude et de la présentation d’un plan national de développement de la filière bétail-viande.

L’étude de faisabilité, phase 2 du projet de développement de la filière bétail-viande, commencée depuis octobre 2019 par les experts du groupe ARISE est présentée ce lundi 7 février aux autorités tchadiennes en charge de l’élevage et de l’économie.

Le groupe ARISE, à travers cette étude, compte développer le secteur de la filière viande au Tchad suivant les différentes chaînes de valeur allant de l’animal à sa consommation à travers l’exploitation moderne.

La concrétisation de ce projet entre le Tchad et ARISE permet de créer une zone économique industrielle permettant la valorisation plus poussée de la filière viande au Tchad. « La société LAHAM TCHAD qui va naitre de la signature de ce partenariat va créer plus 45.000 emplois directs et indirects. Le total des investissements attendus dans cette filière est de 550 milliards pour réaliser un chiffre d’affaires annuel de 1.700 milliards de francs CFA », se réjouit le ministre de l’Economie, Issa Doubragne.

Pour le ministre de l’Élevage, Abderahim Awat Atteib, les attentes de son ministère sont axées sur la construction des unités de production ; la réalisation d’infrastructures de transport ; la commercialisation des produits et sous-produits…

A en croire les différentes parties prenantes, ce projet est un vrai accélérateur de développement. De nombreuses infrastructures connexes au projet vont améliorer la vie des Tchadiens, croient-ils.