Ecobank lance le numéro court *326# pour faciliter les transactions via mobile

MESSAGE-Afin de faciliter les transactions de ses clients clients notamment via mobile, la banque panafricaine, Ecobank, lance un numéro court *326#.



Soucieuse du bien être de sa clientèle, la banque panafricaine, Ecobank, ouvre ce numéro court, pour lui permettre de faire plusieurs transactions sans avoir à se déplacer. Il permet, quel que soit votre téléphone ou votre opérateur de téléphonie de :

-ouvrir un compte Xpress ;

-consulter le solde du compte ;

– payer un commerçant avec Ecobank Pay ;

-transférer de l’argent vers un compte Ecobank au Tchad ;

– générer un code de retrait qui peut être encaissé dans un GAB Ecobank ou un Point Xpress au Tchad et dans la zone CEMAC.

Le service est gratuit, facile et sécurisé.

Votre banque mobile au bout de vos doigts.