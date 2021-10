«Ecobank Day», une journée de partage pour le bien-être de tous

Le groupe Ecobank Tchad, a dédié la journée du 22 octobre 2021, à la 9ème édition de son «Ecobank Day», à l’hôtel Radisson Blu de N’Djaména.



Toujours soucieux de la santé mentale de la population active, Ecobank Tchad, s’est une fois de plus démarqué.



Après une conférence débat animée conjointement par M. Brahim Abdoulaye Sidik, technicien supérieur de santé en psychiatrie, et M. Mahamat Chérif Ouardougou, psychosociologue, le directeur général du groupe Ecobank Tchad, M. Alassane Sorgo, a remis des lits, pèse-personnes, tensiomètres, thermomètres ainsi qu’un lot de médicaments antidépresseurs, du sérum glucosé, etc., au directeur général de l’Hôpital Général de Référence Nationale (HGRN), docteur Saleh Abdelsalam. Un geste qui vient en appui au service de la santé psychiatrique de sa formation sanitaire.



Le directeur général de l’HGRN a remercié le groupe Ecobank Tchad d’avoir pensé à la santé mentale qui est une orpheline dans le système de santé au Tchad. «Je remercie Ecobank pour ce don. Cela pourra peut-être appeler les autres à penser à la santé mentale», déclare docteur Saleh Abdelsalam.



Instituée depuis 2013, cette journée d’Ecobank ou «Ecobank Day», est l’occasion, pour le groupe, de soutenir et d’assister les populations qui l’accueillent. «Il est important qu’au-delà des affaires que nous faisons au Tchad depuis 2006, nous agissions, avant tout, vis-à-vis de la population. Cette responsabilité a été prise au plus haut niveau du conseil d’administration du groupe Ecobank. Au cours de la journée Ecobank, toutes les 33 filiales sur le continent africain abordent les thèmes choisis. La plupart des thèmes touchent la culture, l’éducation, la santé, la recherche et la science. Nous avons estimé, au niveau du groupe, que ce sont des thèmes porteurs pour l’ensemble du continent et pouvant aider à faire avancer la situation dans les pays respectifs où nous sommes présents», explique M. Alassane Sorgo.



Il ressort des exposés de M.Brahim Abdoulaye Sidik et Mahamat Chérif Ouardougou que, les maladies mentales, qui se manifestent par le stress, l’anxiété, la dépression, l’épuisement professionnel, etc., impactent le rendement et la vie sociale.



Des problèmes qu’on trouve plus parmi la population active. Ils résultent de la pression du travail, de frustrations, conflits horaires, de l’absence de communication, de relations interpersonnelles influencées par des persécutions, etc. S’ajoutent aux problèmes du travail, d’autres facteurs relevant de la vie privée du travailleur, qui peuvent aussi influencer grandement le processus psychologique chez l’employé. M. Mahamat Chérif Ouardougou conseille aux directeurs de trouver du temps pour échanger souvent avec tous les employés.



Durant les débats, un participant a également conseillé de prévenir les maladies mentales par un audit social, qui permet aux responsables de savoir si «le personnel va bien».