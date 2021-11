Des leaders de micros, petites et moyennes entreprises en formation

L’UA-Nepad, en collaboration avec l’ANIE et l’ENA, partage des notions techniques aux formateurs des micro, petite et moyenne entreprises pour faciliter l’accès aux financements bancaires.

La formation cible les leaders du secteur micro, petite et moyenne entreprise (MPME) de N’Djamena. Elle vise à doter des formateurs des capacités techniques et de coaching nécessaire à l’exécution de leur mission. Elle fait suite au programme 100 000 MPME lancé l’année derrière par l’agence UA NEPAD. Un projet mis en place pour former, structurer des micro, petite et moyenne entreprises africaines afin d’accéder aux financements bancaires.

Cette formation intervient suite au résultat d’une recherche faite par un cabinet international sur les besoins des entrepreneurs. Ces besoins sont entre autres, les outils pouvant permettre aux entrepreneurs d’exercer librement, la conformité avec des partenaires et la présentation de visions des entrepreneurs. Ils constituent des sous-thèmes qui seront débattu lors des échanges.

Elle durera quatre jours. La formation est soutenue par l’Ecole nationale d’administration (ENA), la Chambre de commerce, d’industrie, d’agriculture, des mines et d’artisanat (CCIAMA), l’Agence nationale des investissements et des exportations (ANIE).