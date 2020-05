Coronavirus : Job booster Chad vient en aide aux jeunes entrepreneurs

ECONOMIE – Pour permettre aux startuppers de N’Djamena de faire face à la crise financière imposée par le Coronavirus, l’initiative Job booster Chad octroie une aide financière à 20 d’entre eux. La cérémonie de remise du fonds a lieu ce jour 30 mai, au siège de ladite initiative.

La Covid-19 ne fait pas que des morts. Dans tous les pays où elle fait parler d’elle, les conséquences économiques sont non négligeables. Et si les grandes entreprises résistent encore, les moyennes et petites entreprises, tenues pour la plupart par les jeunes, supportent difficilement le coup. Fort de ce constat, Job booster Chad, une initiative qui vise à contribuer au développement économique et industriel du Tchad, a décidé d’octroyer une aide financière remboursable.

Au total, ils sont 20 jeunes, femmes et hommes évoluant dans divers secteurs d’activités, à recevoir ce prêt. Ceux exerçant dans le secteur agricole sont les plus priorisés. « Cette aide financière permettra aux jeunes entrepreneurs de faire face aux difficultés financières auxquelles ils sont confrontés en cette période de crise sanitaire », clarifie Hyacinthe Ndolenodji, project manager de cette initiative.

Avant d’arriver à cette phase de financement de ces 20 startups, Job booster Chad a fait un sondage auprès de 50 jeunes entrepreneurs dont les activités sont fortement impactées par la Covid-19. Ce qui lui a permis de connaitre les besoins les plus pressants de ceux-ci. Le montant global de cette aide s’élève à 530 550 FCFA.