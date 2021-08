Ciment : Chad Construction Materials pénètre le marché avec un prix défiant toute concurrence

MESSAGE – Chad Construction Materials SA en abrégé CCM SA est une entreprise de droit Tchadien créée en 2016 avec en ligne de mire, la volonté de produire des matériaux de construction localement, ce, afin de réduire la dépendance aux importations, proposer des prix attractifs et offrir des produits de qualité à même de rivaliser avec les produits alignés sur des standards internationaux.

Le Ciment comme premier cheval de bataille

L’entreprise choisit le Ciment comme premier cheval de bataille. Comptant pour plus de 70% dans les coûts de construction, le ciment au Tchad est soumis à une forte fluctuation des prix avec des consommateurs habitués à trouver leur compte auprès des marques importées à des prix élevés.

Ce projet d’envergure sur fonds privés, a été saluée par le feu Maréchal du Tchad qui part son impulsion et les efforts d’accompagnement du gouvernement, ont permis l’obtention d’une convention d’établissement avec pour objectif de baisser le prix du ciment pour diminuer les couts de construction pour la population.

Après cinq (5) années de travail, l’usine construite à 17 kms de Pala est enfin prête à entrer en exploitation avec une capacité de production nominale de plus de 300 000 tonnes extensible à 1 300 000 tonnes.

Une offre de prix défiant toute concurrence

Dans la droite ligne de sa mission et en cohérence avec ses valeurs et les promesses faites aux autorités, CCM souhaite proposer à la population le sac de ciment pour le consommateur final au meilleur prix. Ainsi la région productrice pourra bénéficier d’un sac de ciment de 50kg en CPJ 32,5 à 5 500 francs CFA, tandis que dans la ville de Moundou le ciment sera proposé à 6 425 francs CFA et 6 975 francs CFA à N’Djaména.

La Direction Générale souhaite rassurer sa future clientèle sur la disponibilité progressive du ciment dans les autres villes dont l’installation sera communiquée très bientôt dans les médias et sur les canaux de communication de la CCM.

Contact

Direction Générale

Place de la Nation, Rue 3034

Tel: +235 66 99 60 20 / +235 96 99 60 20

Mail : admin@ccmsa.com

Chad Construction Materials