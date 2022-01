Baisse du coût d’Internet : les contestataires toujours pas satisfaits de nouveaux tarifs

Les contestataires des tarifs d’Internet et de communication ne sont pas toujours satisfaits de la nouvelle grille tarifaire présentée par les opérateurs de téléphonie mobile.

La nouvelle est tombée. Le coût d’internet a été réduit. Un giga de connexion Internet journalier est ramené à 580 FCFA au lieu de 2000 F. L’annonce a été faite par les autorités de la transition notamment le ministre des Postes et de l’Economie numérique, Dr Idriss Saleh Bachar le 22 janvier. Cette nouvelle grille tarifaire va entrer en vigueur d’ici février.



Dans la foulée, des internautes se sont réjoui de la nouvelle. Il y a quelques semaines, ils ont relayé sur les réseaux sociaux, un hashtag revendiquant la baisse du coût de connexion. Mais du côté, des leaders des associations, auteurs de cette campagne, la satisfaction n’est pas totale. « Oui c’est une satisfaction. Du moment où on revendique quelque chose et on a eu réduction. Mais cela ne signifie pas que la contestation va cesser », a indiqué le porte-parole Ahmat Boulama achamane du collectif « ça doit changer ».



Un giga journalier à 580f CFA, c’est bon mais pas suffisant aux yeux de la coalition qui réclame davantage. « On a demandé un giga à 500f pour un mois, pas pour les 24h, non. On a besoin qu’un giga s’expire en un mois, pour permettre à un étudiant, élève de pouvoir faire ses recherches. Ce n’est pas un luxe », répond-il au gouvernement.

Le regroupement des associations citoyennes du Tchad dit n’avoir pas orienté uniquement ses appels à manifestation pour la réduction du coût d’Internet. « Également il y a la mauvaise qualité du réseau qu’il faut souligner et les sonorités d’attente. Elle coute énormément: 100f. Pour quoi pas 25f ou 10f? », suggère Ahmat Boulama.

Les contestataires entendent reprendre avec les revendications pour une réduction du coût de communication (appels, messages). « La contestation continuera toujours. La première étape, nous avons eu gain de cause. Mais ce n’est pas seulement l’Internet. Nous revendiquons la communication et les messages. Les 7000fCFA qu’on paie pour les 3000minutes doivent être réduit à 1000fCFA».

L’objectif du regroupement des associations citoyennes du Tchad est d’arriver à obtenir d’ici fin 2022 1 giga à 250fCFA, avec une réduction des coûts d’appel, message et sonnerie d’attente.





Le 22 janvier dernier, le mouvement a appelé les consommateurs à observer une journée sans téléphone le 2 mars prochain de 5H à 18H. C’est à travers une déclaration faite dans les locaux de la radio Arc-en-ciel. Cet appel n’est pas le premier. Depuis quelques années, le collectif tchadien contre la vie chère a initié plusieurs manifestations visant la réduction du coût d’appel et une amélioration de la qualité du réseau. La plus récente est celle de la journée du 22 janvier, mais avortée pour cause de non autorisation. Dans cette même journée, le gouvernement tchadien a annoncé avoir rencontré les leaders des téléphonies mobiles. Une rencontre qui a abouti à la baisse du tarif de l’Internet.



Au Tchad, le coût d’Internet est considéré comme le plus cher de la sous-région. Un giga est vendu entre 1200 et 2000f CFA pour une validité de 24heures. Pour bénéficier d’un giga de connexion pour un mois, il faut débourser une somme de 5 000f CFA et 10 000 FCFA pour 7 giga.