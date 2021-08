Aya Boot Camp 2021 se tiendra du 19 au 25 novembre à Amtiman

L’organisation Aya Chad a annoncé, par un point de presse aujourd’hui, le lancement de la 3ème édition d’Aya Boot Camp qui se tiendra du 19 au 25 novembre 2021 à Amtiman dans le Salamat.

Aya Boot Camp est un programme de formation dans le domaine de l’agripreneuriat à l’intention des jeunes entrepreneurs. L’édition 2021 sera organisée à Amtiman sous le thème : « Aya Boot Camp levier opérationnel pour le développement durable du Tchad ».

Le choix de la délocalisation de cette édition s’inscrit, selon sa promotrice et présidente du comité d’organisation, Fatimé Souckar Térap, dans la logique de remobilisation du caractère national de son action, de la vision du concorde nationale, du vivre ensemble et du développement inclusif.

Pour cette 3ème édition, plus de 300 jeunes, hommes et femmes de tous les horizons du Tchad et de tous les niveaux scolaires sont attendus. Ces derniers suivront au cours de ce Boot Camp un parcours pluridisciplinaire avec des formateurs agréés dans les métiers agricoles de production avec des ateliers de transformation, de conservation et de technique de marketing des produits locaux.

Promotrice d’Aya Boot et présidente du comité d’Organisation de la 3e édition d’Aya Boot Camp, Fatimé Souckar

« Aya Boot Camp 2021 voudrait se démarquer des éditions précédentes, en apportant au concept un caractère opérationnel, qui traduit notre volonté d’aller au-delà de la formation de base, mais d’y ajouter l’opérationnalité », ambitionne-t-elle.

Aya Boot Camp, dans sa nouvelle vision et stratégie se veut être un véritable acteur de développement en se positionnant dans les différents segments de l’agriculture à savoir la formation ; la production ; le financement et la création de la valeur.