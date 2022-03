“Au Tchad, seules 4,9% des entreprises formelles sont dirigées par des femmes”, constate l’ANIE

Pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin, l’Agence nationale des investissements et des exportations (Anie) a tenu une rencontre d’échanges avec les opérateurs économiques ce vendredi 4 mars 2022. Ce, dans le but d’identifier les difficultés qui minent l’entrepreneuriat féminin au Tchad.

Dans son mot d’ouverture de cette journée d’échanges, la directrice générale adjointe de l’Anie, Nicole Ndoubayo, a rappelé que son agence a pour missions de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d’investissement par la facilitation des investissements privés, contribuer à l’amélioration du climat des affaires et promouvoir une image de marque du pays. « Depuis sa création, l’agence œuvre pour le développement du secteur privé à travers la création d’entreprise et les renforcements des capacités aux initiatives d’investissements et d’exportations », déclare-t-elle.

Mme Nicole Ndoubayo remarque que les femmes entreprennent peu soit qu’elles sont plus dans l’informel. « Au 31 décembre 2021, les statistiques fournies par notre répertoire indiquent qu’aucune femme ne dirige une des grosses industries de la place, seules deux femmes figurent parmi les exportateurs réguliers», a-t-elle déploré. Pour elle, c’est le manque des moyens financiers et le non accès à la terre qui obligent les femmes au rôle de trieuse et de nettoyeuse dans les principales filières d’exportation qui sont la gomme arabique, le sésame, l’arachide, etc.

Eu égard à ces constats et difficultés, l’Anie compte initier un certain nombre d’activités au courant de l’année 2022 pour améliorer la portée des activités féminines dans le domaine de l’entrepreneuriat mais aussi et surtout l’exportation.

Cette rencontre d’échanges avec les opérateurs de ce 4 mars entre donc dans le cadre de ces initiatives. Au cours des échanges, les opérateurs auront à parler de leurs difficultés, demander des orientations et aussi proposer des actions à l’agence afin que les difficultés liées à l’entrepreneuriat en général et surtout féminin en particulier puissent être prises en compte dans les politiques de l’agence.

Signalons aussi que pour montrer le retard de la gent féminine dans l’entrepreneuriat au Tchad, une brève présentation sur le thème « la place de la femme tchadienne dans les activités génératrices de revenus et les exportations » a été faite par le directeur de la promotion des exportations de l’Anie, Beguy Djimhounoum. « Au Tchad, seules 4,9% des entreprises formelles sont dirigées par des femmes et 85% des femmes qui entreprennent sont dans l’informel », a-t-il fait savoir.