Arise va implémenter une zone industrielle spéciale d’élevage à Moundou

Le gouverneur de la province du Logone occidental, Bachar Ali Souleymane a tenu ce mardi 22 février 2022, à Moundou une rencontre d’information avec la mission d’Arise conduite par le directeur de partenariat Abdel-Razic Hassane Arabi en présence des délégués des services déconcentrés de l’Etat et des techniciens dans les domaines de l’élevage, de l’urbanisme et de l’énergie.



L’objectif de la mission est de faire une étude prospective de besoin en énergie et identifier les sites potentiels pour implémenter la zone industrielle spéciale (ZIS) à Moundou. Recueillir les informations sur la cartographie des sites d’implémentation de la ZIS, sur la capacité de production et de distribution de l’électricité par la société nationale de l’électricité (SNE) et faire l’évaluation de besoin en énergie pour couvrir la demande de la ville de Moundou.



La mission va s’enquérir de la situation de la centrale à gaz et d’autres projets en cours de réalisation. Elle aura une séance d’information avec les professionnels d’élevage, associations, coopératives des bouchers, éleveurs, commerçants, transformateurs et autres acteurs de la filière viande.



Pour M. Abdel-Razic Hassane Arabi, directeur de partenariat d’Arise, les objectifs visés par ce projet sont entre autres, le développement des opportunités de valeur ajoutée à partir de l’importante qu’offre le bétail tchadien. Il ajoute qu’il peut augmenter des possibilités d’emploi pour les jeunes et les femmes et contribuer au développement de l’économie rurale du pays ainsi que la création des activités industrielles multi sectorielles par la production, la transformation de la viande et les sous-produits dont les produits laitiers, en vue d’augmenter les capacités de production et les exportations vers d’autres pays.



Le gouverneur de la province du Logone occidental, M. Bachar Ali Souleymane a de son côté indiqué que ce projet est important pour sa circonscription, tout en invitant les acteurs de l’élevage à faciliter la tâche pour la réussite de cette mission dont l’objectif est l’implantation de la zone industrielle spéciale à Moundou avec construction d’un abattoir moderne et plusieurs industries dans le domaine de l’élevage.