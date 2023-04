Droits des détenus : voici ce que les textes disent sur l’hygiène personnelle

Publié le 02-04-2023





Votre rubrique Droits des détenus traite pour ce numéro l’aspect hygiène personnelle des détenus.

Règle 18

Les détenus sont tenus de veiller à leur propreté personnelle et doivent pour ce faire disposer d’eau et des articles de toilette nécessaires à leur santé et à leur hygiène corporelle.

Afin de permettre aux détenus d’avoir une bonne apparence personnelle qui leur donne confiance en eux, des services doivent être prévus pour assurer le bon entretien des cheveux et de la barbe et les hommes doivent pouvoir se raser régulièrement.