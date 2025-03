Désignation de Dr Haroun Kabadi à la présidence du Sénat : une reconnaissance ad vitam aeternam de la famille Déby

Désigné par consensus Président du tout premier Sénat du Tchad, Dr Haroun Kabadi tire profit de sa loyauté à la République, au MPS et à la famille Déby.

Une désignation qui ne surprend guère. Dr Haroun Kabadi, ancien président de l’Assemblée nationale et du Conseil national de transition, est désigné par consensus Président du Sénat tchadien mis en place ce 7 mars 2025. Il devient ainsi la deuxième personnalité du pays après le Président de la République. Et selon la Constitution de décembre 2023, il revient au Président du Sénat d’assurer l’intérim du Président de la République en cas de vacances de pouvoir.

Acteur politique majeur durant ces trois dernières décennies, Dr Haroun Kabadi apparait comme une pièce centrale pour le pouvoir en place.

De bons et loyaux services à la famille Déby

Mars 2020. Le groupe Boko Haram tue une centaine de soldats tchadiens sur la base de Bohoma, dans la province du Lac. Le défunt Président Idriss Déby Itno monte au front, lançant l’opération « Colère de Bohoma ». Pour louer et vanter le courage et l’ardeur de ce soldat dans l’âme, l’Assemblée nationale, sous la présidence de Dr Haroun Kabadi, fait voter une Résolution élevant le Général Idriss Déby Itno à la Dignité de Maréchal en juin 2020. Une première dans l’histoire du Tchad.

En avril 2021, Dr Haroun Kabadi, alors dauphin constitutionnel, renonce à prendre le pouvoir à la mort du Président Idriss Déby Itno tué sur le champ de bataille. Son désistement a conduit à la mise en place d’une transition dirigée par les militaires, en l’occurrence par le fils de Déby, Mahamat Idriss Déby Itno. Malgré la pression, Dr Haroun Kabadi avait assumé son choix, refusant de diriger la transition. En plus, il contribue significativement au maintien au pouvoir du Président de transition, en le présentant comme candidat du MPS à la présidentielle du 6 mai 2024.

Octobre 2024. Le groupe Boko Haram inflige de nouveau un revers à l’armée tchadienne déployée dans le Lac-Tchad. Le Président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, comme son défunt père, monte au front. Il lance l’opération « Haskanite ». Fin novembre, le Conseil national de transition, dirigé encore par Dr Haroun Kabadi, vote une Résolution élevant le Général Mahamat Idriss Déby Itno à la Dignité de Maréchal. Cette deuxième consécration a fait de Dr Haroun Kabadi le faiseur de Maréchal au Tchad.

Le temps des récompenses

Pour ses bons et loyaux services à sa formation politique et à la famille Déby, Dr Haroun Kabadi n’est pas déçu. Pendant le règne de Déby père, Dr Haroun Kabadi a occupé de hautes fonctions dans la sphère publique. Directeur général de la Cotontchad, Secrétaire général de la Présidence, plusieurs fois ministres, Premier ministre, et Président de l’Assemblée nationale, la récolte a été bonne pour le natif de la province du Moyen-Chari.

Avec la mise en place de la transition, celui qui a refusé de devenir Président de la République, est entrée dans les bonnes grâces de Déby fils. Il a hérité de la présidence du Conseil national de transition, un organe législatif provisoire, faisant de lui la deuxième personnalité du pays. Il y siège pendant plus de trois ans. Après l’élévation du Président à la Dignité de Maréchal, Haroun Kabadi est lui aussi élevé à la Dignité de Grand-Croix de l’Ordre national du Tchad, la plus haute distinction.

Aujourd’hui, sa désignation comme président du Sénat apparait comme l’expression d’une reconnaissance et une récompense à vie du MPS et surtout de la famille Déby pour sa loyauté. Elle marque le couronnement de tout. Et le concerné lui-même l’a si bien dit : « J’ai tout donné au Tchad et mon pays m’a tout donné aussi. »

En le plaçant à la tête du Sénat, le pouvoir en place envoie un message, la loyauté paie, les ambitions étouffent l’ascension. La preuve, Dr Haroun Kabadi.