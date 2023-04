Culture : Samha N’Djamena Fashion 12e édition annonce ses couleurs

Publié le 03-04-2023





La 12e édition de Saamha N’Djamena Fashion, un grand évènement annuel de la mode tchadienne, se déroulera en décembre 2023 à N’Djamena.

Saamha N’Djamena Fashion célèbre ses 12 ans d’existence. Cet anniversaire sera couplé à la 12e édition de ce grand évènement annuel de la mode tchadienne.

Saamha puis Saamha N’Djamena Fashion est la célébration du beau, du glamour et de la créativité des stylistes, des coiffeurs, maquilleurs. Porté par Solkem Ngarmbatina, il a été lancé pour la première fois en 2010. « Regardez dans le rétroviseur n’a jamais été chose aisée. Le faire 12 ans en arrière pour parler de Saamha c’est encore plus compliqué », fait savoir sa promotrice.

La création de cet évènement de mode, selon Solkem Ngarmbatina, est motivée par la volonté de changer l’image du Tchad à l’extérieur. « A l’époque, quand je me présentais comme Tchadienne, mes interlocuteurs (Ivoiriens) renvoyaient à une représentation très négative de mon pays. Tout en accusant le coup, je me promettais de faire un jour quelque chose qui les obligerait à reconsidérer leur perception », rapporte-t-elle ses souvenirs d’étudiante en Cote d’Ivoire. Et la rencontre avec le plus grand couturier africain, Pathé’O a permis de matérialiser le projet. « En 12 ans, je peux dire avec assurance que le secteur de la mode au Tchad a évolué », se résume-t-elle.

Pour cette 12e édition, l’évènement garde ses trois concepts : Saamha in the street, Saamha for kids et Saamha haute couture.

Saamha in the street est un défilé de mode qui se fait dans la rue. C’est une sorte d’acteurs de mode qui viennent à la rencontre du public. C’est la deuxième fois que Saamha aura lieu. Une dizaine de jeunes créateurs viendront présenter au public leurs talents dans une rue de la capitale.

Saamha for the kids est un défilé réservé pour les enfants orphelins. Il est organisé à SOS Village d’enfants de N’Djamena. Il vise à apporter du sourire aux enfants orphelins, leur témoigner l’affection.

Saamha haute couture est le grand rendez-vous des créateurs de la mode africaine. C’est l’étape qui clôture l’évènement.

L’évènement se déroulera du 14 au 16 décembre 2023 à N’Djamena.