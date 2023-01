Culture : l’équipe artistique Élan fait rayonner le théâtre tchadien au-delà des frontières à travers le projet “Donang”

L’équipe artistique de l’association culturelle Théâtre Élan en partenariat avec la Fabrique Francophone vient de peaufiner à la compagnie Marbayassa, à Ouagadougou (Burkina – Faso), son projet de création Donang de Pidj Boom, lauréat du dispositif « Des mots à la scène » de l’Institut français, pour l’année 2022-2023.

“Donang” est un projet porté par la Compagnie Théâtre Élan, dirigée par Bonaventure Madjitoubangar, en partenariat avec la Fabrique Francophone.

Du 2 au 19 janvier dernier, l’équipe internationale conduite par le comédien tchadien Madjitoubangar Bonaventure a fait rayonner et explorer le théâtre tchadien à travers ses diversités et valeurs. L’objectif de la compagnie théâtre Elan est de promouvoir le théâtre et les arts dans les espaces publics du Tchad et en Afrique.

À travers Donang, Bonaventure Madjitoubangar entend redonner un nouveau souffle au théâtre tchadien . Et aussi de former les plus jeunes à s’intéresser au théâtre malgré l’absence d’une politique culturelle véritable . Il faut noter que le projet Donang est porté par la compagnie artistique théâtre Élan et soutenu par l’institut français.