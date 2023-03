Culture : «Le streaming, élément indispensable pour l’exportation de la musique tchadienne», le e-book de Kandenodji Njetein

Publié le 30-03-2023





Dans le domaine digital en général et en particulier le streaming, le Tchad, comparé à d’autres pays africains, est à la traine. Sous d’autres cieux le streaming permet à plusieurs artistes de connaître un véritable succès. Dans son e-book intitulé «Le streaming, élément indispensable pour l’exportation de la musique tchadienne », Kandenodji Njetein exhorte les artistes tchadiens et leurs équipes de rendre leurs musiques disponibles sur les plateformes de streaming.

Dans son E-book intitulé «Le Streaming, élément indispensable pour l’exportation de la musique tchadienne », Kandenodji Njetein, entrepreneur et manager franco-tchadien dans le secteur de la musique et de la mode, définit le streaming comme le fait d’écouter de la musique sur les plateformes telles que Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal et autres.

Aussi dans ce e-book, l’auteur parle des avantages du streaming ainsi que de sa nécessité. Selon Kandenodji Njetein, le streaming permet dans un premier temps à mettre en évidence la visibilité. Avoir ses sons et albums sur les plateformes permet d’être écouté par ses fans et consommateurs du monde entier. La distribution des disques physiques étant en voie de disparition, les plateformes de streaming et téléchargement sont le moyen le plus simple et efficace de rendre sa musique présente partout.

Le second point est la crédibilité. Pour beaucoup de programmateurs et professionnels de l’industrie, avoir le catalogue musical de l’artiste sur les plateformes est primordial. Avoir ses titres sur les plateformes montre également à quel point l’artiste est conscient de la nécessité de cet aspect.

Le 3ème point est la pérennité des titres et albums. « L’on sait qu’avec les CDs, à long terme les disques s’abîment. L’aspect dématérialisé du streaming n’est pas à négliger ».

Le 4ème point et le plus important est l’aspect financier. En vendant sur iTunes et Google Play, ou en ayant plusieurs lectures sur les plateformes telles que Napster, Tidal, Qobuz, Deezer, Spotify, Apple Music, Boomplay et autres, cela peut générer de revenus énormes. Même si le challenge est encore énorme aujourd’hui, à moyen terme et à long terme ce point sera très bénéfique pour les artistes.

Le 5ème bénéfice est que le streaming est le présent et le futur. Plus tôt les artistes tchadiens se rendront compte de ce point, mieux l’industrie musicale se portera.

Cependant, l’industrie du disque tchadienne comparée à d’autres pays africains, le constat est désolant. Kandenodji Njetein énumère quelques difficultés. «Le 1er obstacle naturellement évoqué est la difficulté d’accès à Internet. Même s’il y a eu des améliorations ces dernières années, la connexion Internet reste toujours un luxe pour une grande partie. Le 2e point que l’on peut évoquer est le manque de connaissance du business musical de la part des artistes. Force est de constater que plusieurs artistes se contentent d’enregistrer des sons et de les poster sur Youtube. Peu pensent à l’aspect distribution (sur les plateformes) et promotion ».

« Les artistes peuvent et doivent se former sur l’industrie musicale, en faisant des formations en ligne ou en lisant des livres. Pour les artistes absents des plateformes, il faudrait se rapprocher des artistes déjà présents sur les plateformes de streaming, afin d’avoir leurs avis et voir les possibilités d’y être », propose l’entrepreneur. Pour les artistes déjà présents sur les plateformes, Kandenodji Njetein leur conseille de communiquer autant que possible sur l’importance du streaming. “Tous les mélomanes sont concernés, le message doit être martelé. Que ce soit à la radio, à la télévision ou de bouche à oreille. L’industrie musicale connaîtra une véritable avancée lorsque le public et les artistes auront conscience de l’importance du streaming”, dit-il.