Culture : la date du festival Yan-Guirbé, une célébration des traditions et de l’unité au Moyen-Chari, est connue

La première édition du festival Yan-Guirbé se tiendra du 23 au 30 novembre à Sarh. L’annonce a été faite ce mercredi 06 novembre 2024 par une conférence de presse au CEFOD.

Créé pour valoriser les traditions et promouvoir la diversité culturelle de la région, le Festival Yan-Guirbé accueillera les quatorze communautés du Grand Moyen-Chari. Celles-ci se rassembleront pour participer à des compétitions culturelles et présenter leurs pratiques.

Les festivaliers auront la chance de découvrir un programme riche et diversifié. Parmi les événements phares, expositions de la Culture Traditionnelle où les objets artisanaux, des vêtements traditionnels et des outils symboliques seront présentés, permettant aux visiteurs d’apprécier la richesse de l’art et des coutumes du Moyen-Chari.

Danses et Chants Traditionnels durant laquelle, les troupes locales de chaque communauté participeront à des représentations de danses et de chants, offrant une immersion dans le folklore et les traditions musicales de la région.

Il y aura également la foire des produits locaux, un espace dédié à l’artisanat et aux produits locaux sera aménagé pour encourager l’économie régionale. Les artisans et commerçants du Moyen-Chari auront l’opportunité de présenter leurs savoir-faire et de vendre leurs créations aux visiteurs.

Enfin des ateliers de transmission de savoirs seront également organisés pour les jeunes, leur offrant une occasion d’apprendre des pratiques culturelles auprès de leurs aînés. Ces échanges permettront de préserver et de transmettre les connaissances ancestrales aux nouvelles générations.

Au-delà des festivités, le festival Yan-Guirbé se veut un vecteur d’unité et de paix pour la région. En réunissant les différentes communautés du Moyen-Chari, il encourage le dialogue et renforce les liens sociaux, tout en valorisant la diversité culturelle qui fait la richesse de cette région.