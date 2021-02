Airtel Tchad soutient le gouvernement dans son objectif d’inclusion numérique

MESSAGE – Une équipe de haut niveau de la compagnie de téléphonie mobile Airtel séjourne au Tchad pour une visite officielle depuis quelques jours. Objectif : densifier son partenariat avec le pays de Toumaï, berceau de l’humanité.

Aussitôt arrivée, la délégation du Groupe Airtel composée de Japhet Arito, Directeur des opérations Airtel Money Afrique, de Emmanuel Hamez, Directeur des projets spéciaux Airtel Afrique, accompagnée de l’équipe d’Airtel Tchad, notamment Djibril Tobe, Directeur Général, Vickery Yotoloum, Directeur Airtel Money Tchad, Batrane Moustapha, Directeur de Vente et Ache Haliki, Directrice Service Clientèle, s’est rendue à Koundoul, une localité située à la sortie sud de Ndjamena.

Sur place, la délégation a échangé avec les autorités de cette localité pour des actions citoyennes pointues tendant à améliorer le quotidien des populations tchadiennes. L’équipe a rencontré notamment, M. Allemegue Levi, représentant de Monsieur le Maire de Koundoul, et M. Douane Justin, le Délégué des enseignants Communautaires de Koundoul.

Le nouveau Kiosque

En effet, ces représentants de la société de Télécommunication, AIRTEL AFRIQUE, filiale du groupe BAHARTI AIRTEL, sont en visite de travail au Tchad pour réaffirmer non seulement l’intérêt du groupe pour le pays mais également son engagement à « soutenir les objectifs du gouvernement dans l’inclusion du numérique » selon la vision du Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno, de faire du Tchad un hub mondial des TIC. Cette série de visites entre aussi dans le cadre du déploiement de plusieurs boutiques Airtel Money dans les différentes localités du Tchad, les représentants ont inauguré celles de N’Djamena et Koundoul, pour faciliter et sécuriser les opérations d’argent pour les habitants.

