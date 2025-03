Classement des milliardaires africains 2025 : Johann Rupert détrône Aliko Dangote

Le classement des milliardaires africains de 2025 a réservé une surprise notable : le Sud-africain Johann Rupert a surpassé le Nigérian Aliko Dangote, devenant ainsi l’homme le plus riche du continent.

Selon le magazine Forbes, Johann Rupert, président de la Compagnie Financière Richemont, détient une fortune estimée à 13 milliards de dollars. De son côté, Aliko Dangote, figure emblématique de l’industrie du ciment et de l’agroalimentaire, possède un patrimoine de 10,8 milliards de dollars.

Ce changement de leadership illustre la diversité des secteurs à l’origine des plus grandes fortunes africaines. Rupert a su capitaliser sur le secteur du luxe, notamment grâce à des marques prestigieuses comme Cartier et Montblanc, tandis que Dangote a consolidé sa richesse dans des industries stratégiques telles que le ciment, le sucre et le raffinage du pétrole.

Le top 5 des milliardaires africains en 2025

1. Johann Rupert (Afrique du Sud) : président de Richemont, fortune estimée à 13 milliards de dollars.

2. Aliko Dangote (Nigeria) : magnat du ciment et de l’agroalimentaire, richesse évaluée à 10,8 milliards de dollars.

3. Nicky Oppenheimer (Afrique du Sud) : héritier du géant diamantaire De Beers, fortune estimée à 9,5 milliards de dollars.

4. Nassef Sawiris (Égypte) : principal actionnaire d’OCI, une entreprise d’engrais, fortune évaluée à 7,9 milliards de dollars.

5. Mike Adenuga (Nigeria) : magnat des télécommunications et du pétrole, fortune estimée à 6,8 milliards de dollars.

Ces chiffres révèlent une forte concentration des grandes fortunes africaines dans des secteurs clés tels que les matières premières, les télécommunications et le luxe. Ils mettent également en lumière la montée en puissance de l’Afrique du Sud et du Nigeria comme pôles économiques majeurs du continent.

Malgré la volatilité des marchés financiers et les défis économiques mondiaux, ces milliardaires continuent de prospérer, témoignant de la résilience et du dynamisme des économies africaines.

Le classement 2025 des milliardaires africains ne se limite pas à des trajectoires individuelles remarquables. Il reflète également les tendances économiques du continent, avec une diversification sectorielle et une forte représentation des pays anglophones dans les premières positions.

Éric Ngarlem Toldé