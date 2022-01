Cinéma : le gouvernement débloque 70 millions pour appuyer le réalisateur Aaron Padacké Zegoubé dans la production d’un film

Après avoir introduit une demande de soutien pour la production d’un film, le réalisateur tchadien, Aaron Padacké Zegoubé vient d’avoir une réponse favorable de la part du gouvernement.

C’est une enveloppe de 70 millions que le gouvernement tchadien met à la disposition d’Aaron Padacké Zegoubé pour la production de son prochain film intitulé « Saboura la patience ». Un long métrage qui mettra en scène une jeune fille dont les parents ont été emportés par la guerre.

Pour un budget total de 210 millions, le réalisateur estime que ce soutien du gouvernement est important. « Je pense que c’est une porte qui est ouverte pour le cinéma tchadien », se réjouit-t-il. Car, insiste Aaron Padacké Zegoubé, pour faire du cinéma, pour porter la voix et les images du Tchad, il faut de la volonté politique. En effet, selon lui, le Tchad est un pays riche, avec une diversité culturelle très riche. « Mais sans la volonté politique, nous pouvons rien faire ».

Le cinéaste indique que comme promis dans sa demande d’appui au gouvernement, ils vont retenir pour le tournage, avec le ministère de la Culture et la télévision nationale, des jeunes qui portent des projets et qui seront coachés. Afin que, espère-t-il, d’ici 10 ans, deux à trois films tchadiens sortent à l’international. Puisque, constate le réalisateur, « Nous avons des talents, des sujets hors-pair au Tchad mais nous ne nous donnons pas les moyens, nous ne nous donnons pas le temps de nous former ».