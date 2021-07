Cinéma : lancement ce 6 juillet du Festival de Cannes, Mahamat Saleh Haroun en lice avec son film Lingui

BREVE – Non tenu l’année dernière à cause de la Covid-19, le célèbre Festival de Cannes en France, qui est à sa 74e édition, s’ouvre ce mardi 6 juillet. 135 longs métrages sont prévus dont 24 en lice pour la Palme d’or, la récompense suprême. Deux films sur les 24 sont de réalisateurs africains, notamment le Marocain Nabil Ayouch avec Casablanca Beats (Haut et fort) et le Tchadien Mahamat Saleh Haroun avec Lingui – les liens sacrés. La Palme d’or sera attribuée le 17 juillet prochain.