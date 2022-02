Cinéma : Emmanuel Rotoubam Mbaidé présente son film “Massoud” aux journalistes

CULTURE-Le réalisateur tchadien, Emmanuel Rotoubam Mbaidé a projeté son film « Massoud » aux journalistes tchadiens, ce mardi, 22 février 2022, à l’Institut français du Tchad (IFT).

Amour, bavure policière, couvre-feu et extrémisme violent dans le Sahel sont les grands sujets abordés dans ce film titré « Massoud » qui n’est rien d’autre que le nom de son acteur principal.

Le film d’une durée d’une heure et trente minutes raconte comment, au nom de la religion on endoctrine, radicalise, les jeunes et les transforme en des tueurs.

Le résumé du film

Massoud, un jeune étudiant musulman pratiquant, ouvert sur le monde et guide touristique pendant ses temps perdus, est un passionné de la culture et de l’art. Son idole est le commandant Ahmed Chad Massoud, cet afghan dont il ne cesse de citer les propos et le sens du combat révolutionnaire pour un islam modéré. Il s’habille comme lui et les quatre murs de sa chambre sont ornés par les photos de cet homme. A la surprise de ses parents, Massoud se fait radicaliser par Abdoulaye, le chef des djihadistes. Ce dernier le charge de tuer Barkaye, l’imam d’une mosquée qui pratique l’islam tolérant. Il se trouve que cet imam est le père biologique de Massoud…

Le film est tourné dans neuf localités du Burkina Faso, pendant sept semaines et regroupe des acteurs tchadiens, burkinabés et européens. Il a été projeté au public, pour la première fois au festival FESPACO (Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou), en octobre 2021, puis en Allemagne et en Côte-d’Ivoire. Il est produit en français, arabe et dioula.

La biographie du réalisateur

Comédien, scénariste, Emmanuel Rotoubam Mbaidé est un réalisateur tchadien vivant au Burkina Faso. Passionné du théâtre dépuis son plus jeune âge ; il embrassera la carrière professionnelle dans le 7eme art dans les années 2000. Avec un diplôme d’ingénieur des travaux cinématographiques et audiovisuels, option Réalisation, Emmanuel Rotoubam Mbaidé a réalisé plusieurs films dont le dernier est « Massoud ».