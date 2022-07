Religion : l’Église fraternelle luthérienne d’Amriguébé a un nouveau pasteur

Tchoudeube Larin est le nouveau pasteur de L’Église fraternelle luthérienne d’Amriguébé. Il a été installé dans ses fonctions ce samedi 02 juillet 2022.

Installant le nouveau pasteur, le pasteur Pallai Dohou Paul dans son message axé sur l’hospitalité affirme que l’hospitalité est primordiale entre les frères en Christ. Pour lui, l’hospitalité est la preuve de l’amour pour son prochain. Le pasteur Pallai Dohou Paul a invité le nouveau pasteur à jouer son rôle de rassembleur.

” Si je suis ici en ce jour, ce n’est que pour obéir à la voix de mon Dieu, mon Sauveur et mon Maître. Je suis ici pour accepter publiquement, ce que de toute éternité, il a voulu et planifié. Alors, face à cette responsabilité lourde et écrasante, dont je suis pourtant heureux et fier, je désire renouveler mon allégeance à l’égard de mon Dieu“, a souligné le nouveau pasteur Tchoudeube Larin.

Il faut noter que Tchoudeube Larin est né en mars 1978 à Zalbi par Léré. Il est marié et père de 8 enfants.