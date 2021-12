Religion : l’Eglise catholique célèbre le jubilé d’argent de six prêtres

Le jubilé d’argent de six pasteurs de l’Église catholique a été célébré ce 18 décembre, à la paroisse Sacré-Cœur de Chagoua, à N’Djaména.

25 ans. C’est le temps que ces 6 prêtres ont consacré au service de l’Église catholique. Les abbés Ningaïnan Taraina Jean-Pierre, Nadjibé Damien, Gambelli Gherardo, Mbairessem Guillaume, Tissem Jean-Marie et Alngar François, respectivement prêtres dans les diocèses de N’Djaména, Doba, Mongo, Moundou, Pala, Goré, ont donc été, ce matin, honorés par l’ Église catholique.

« Quelqu’un disait, 25 ans c’est beaucoup mais ce n’est pas beaucoup. Nous célébrons la fidélité, pas la nôtre, mais celle de Dieu. Dieu est fidèle. C’est lui qui nous a gardés, nous a conduits par différents chemins, durant ces 25 ans au service de la communauté ecclésiale. Nous avons quel mérite ? aucun », commente le célébrant, l’évêque de Pala, Mgr Dominique Tinoudji.

Durant ces 25 années, ces serviteurs d’Église ont traversé des épreuves. « On a traversé cela dans la joie (…) C’est une grâce de supporter, par respect pour Dieu, des peines que l’on endure injustement. Ne rendez pas le mal par le mal ou l’insulte par l’insulte mais au contraire bénissez-le car c’est à cela que vous aviez été appelé afin d’hériter la bénédiction », recommande-t-il.

Après ce message, des chants sont entonnés pour annoncer le renouvellement de l’engagement de ces six prêtres. Ces derniers avancent, font dos à l’assistance et s’agenouillent. Face à des documents identiques, chacun rappelle son identité et s’engage à poursuivre son sacerdoce. « Je m’engage (…) accorde-moi (seigneur) la grâce d’accomplir ma tâche comme tu le veux. Donne-moi la force d’annoncer l’évangile avec foi et humilité pour guider mes frères et sœurs sur le chemin du salut. Je promets de rester fidèle aux engagements, attaché à ma mission dans l’église (…) », réitèrent-ils d’une même voix.

« Le seigneur soit avec vous (…) rendons grâce au seigneur, notre Dieu », exalte le célébrant, avant de demander aux fidèles d’apporter leurs présents aux prêtres, dans une bonne ambiance.