L’archevêque de N’Djamena préside une messe de soutien au prêtre agressé par des militaires

En soutien au prêtre Madou, agressé par des militaires, le 3 novembre, une messe, présidée par l’archevêque de N’Djamena, Djitangar Goetbé Edmond a été célébrée ce matin à la paroisse Bienheureux Isidore Bakandja de Walia Goré, dans le 9e arrondissement de N’Djamena. Le célébrant a, invité les fidèles à cultiver sans cesse l’amour, malgré l’adversité.

Venus des différentes paroisses et communautés de la capitale, les fidèles catholiques ont tenu à manifester leur soutien et compassion à l’abbé Madou Simon-Pierre, curé de la paroisse Bienheureux Isidore Bakandja de Walia Goré, agressé par des militaires. Ces militaires avaient également profané son église en urinant dans la cour.

Face à certaines « attitudes et comportements de mépris » que certains Tchadiens ont à l’égard des religions des autres, l’archevêque de N’Djaména, Djitangar Goetbé Edmond avait déjà appelé les fidèles catholiques, à la veille de cette célébration, de prier pour demander « le pardon du seigneur pour tous ceux qui font du mal à l’Église ». Il a, toutefois, demandé aux autorités publiques de prendre les mesures qui s’imposent pour sécuriser « nos lieux de culte et punir tous ceux qui posent des actes de nature à compromettre le vivre-ensemble si cher aux Tchadiens .»

« (…) Délivre-nous du mal seigneur ! donne la paix à l’église, donne la paix à notre continent et notre pays (…) », prie l’archevêque Goetbé. Après cette exhortation, la chorale « Disciples d’Emmaüs », dans une communion d’esprit, accompagne les différents rites religieux comme la communion.

L’hôte de la paroisse reprend la parole pour conclure cette première messe de la journée : « Je vous envoie en mission de bénédiction. Que le seigneur soit avec vous. Qu’il repande sur vous sa grâce. Qu’il vous forme dans l’évangile du salut et rende vos cœurs plus riches d’amour. Allez-y et vivez dans la paix et la joie du Christ », bénit l’archevêque de N’Djamena.