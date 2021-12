La mission de la plateforme religieuse déviée de sa trajectoire par le politique (évêques du Tchad )

Dans leur message de Noël 2021, le 10 décembre, les évêques ont appelé à la réorganisation de la plateforme interconfessionnelle.

La Conférence épiscopale du Tchad (Cet) a constaté des intrusions du politique au sein de la plateforme religieuse. « Son impulsion première qui est la recherche de la paix et son organisation ont été déviées de la trajectoire par l’intervention du politique », dénonce-t-elle.

Pour que cette plateforme retrouve l’intention « noble » de ses fondateurs, proposent les évêques, sa composition et son fonctionnement doivent être revus pour « devenir véritablement un creuset pour les confessions religieuses afin d’offrir le modèle de tolérance et de respect réciproque de toutes les traditions et confessions religieuses ».

En tant que « veilleurs sur la cité », les évêques disent être investis de lourdes responsabilités. « Notre rôle est d’être les témoins et les promoteurs des valeurs fondamentales de la vie sociale : respect de la vie humaine, égalité des citoyens en droits et en devoirs, accès au bien commun, juste répartition des ressources du pays ».

Ils relèvent aussi certains de leurs manquements. « Nous avons manqué de nous impliquer dans certaines situations qu’a connues le pays, laissant à d’autres le choix des solutions ». Pour cela, les évêques demandent « pardon » à tous leurs concitoyens qui ont été « déçus ».

