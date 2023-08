Chaque année, près de 12 millions d’hectares de forêts sont détruits (Nations unies)

Publié le 06-08-2023





Chaque année, environ 12 millions d’hectares de forêts sont détruits. Cette déforestation, associée à l’agriculture et à d’autres changements d’utilisation des terres, est responsable d’environ 25 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, alerte le Programme des Nations Unies pour l’environnement, appelant à faire des forêts une ”priorité politique universelle”.

Les forêts couvrent un tiers des terres émergées de la planète, remplissant des fonctions vitales et assurant la subsistance de 1,6 milliard de personnes.

Les forêts atténuent les effets des tempêtes et des inondations. En alimentant les rivières, ‘’les forêts fournissent de l’eau potable à près de la moitié des plus grandes villes du monde.

Elles fournissent également des abris, des emplois et la sécurité aux populations qui dépendent des forêts’’, souligne le Programme des Nations unies pour l’environnement.

‘’Limiter l’augmentation moyenne de la température mondiale à 1,5°C sera impossible sans un rôle majeur pour les forêts, à la fois en raison des réductions massives d’émissions qui peuvent être réalisées en mettant fin à la déforestation et en raison du carbone supplémentaire qui peut être piégé grâce à une meilleure gestion des forêts et au reboisement’’, exhorte le Programme des Nations unies pour environnement.

L’élimination des émissions dues à la déforestation et l’augmentation de l’élimination du carbone en encourageant la repousse des forêts et la restauration des paysages pourraient, estime le Programme, réduire les émissions nettes mondiales de 30 % et, au cours de la prochaine décennie, les forêts pourraient fournir jusqu’à 50 % des mesures d’atténuation rentables disponibles.