Changement climatique : la FAO lance un projet de renforcement de l’alerte précoce à base communautaire

Publié le 13-10-2023





Dans le cadre de la prévention des risques climatiques, une équipe de la FAO, a effectué une mission de lancement officiel d’un projet dans le Kanem et le Barh-el-gazel, ce 12 octobre.

Il s’agit du projet dit “Renforcement de l’alerte précoce à base communautaire pour l’anticipation des aléas agro-climatiques et la sauvegarde des moyens d’existence et la sécurité alimentaire des ménages vulnérables”.

La province du Barh-el-gazel est dans une situation climatique précaire qui affecte grandement les réserves d’eau des ouadis, dont une grande partie est utilisée pour l’agriculture selon certaines organisations nationales et internationales. Cette situation est la justification du choix de cette localité pour la mise en œuvre de ce projet qui a pour objectif d’informer et de sensibiliser toutes les parties prenantes sur les différentes composantes du projet, les actions prioritaires à mener ainsi que les approches d’intervention à mettre en œuvre.

” De manière spécifique, sa tenue est une vive opportunité de réunir les principaux acteurs autour des thématiques majeures et d’actualité d’actions anticipatoires/alerte précoce. Il s’agira de sensibiliser et d’informer les parties prenantes sur la méthodologie de mise en œuvre et l’approche d’intervention du projet ; partager les outils nécessaires et le document de projet aux partenaires d’exécution”, a indiqué le Chef d’antenne de la FAO à Moussoro, Djemba Noumy Bonaventure.

En même temps, il détaille le contenu de cette activité qui selon lui, est organisée sous forme de présentations et discussions sur des thèmes précis notamment la présentation du contenu du projet : Objectifs, produits attendus, approche d’intervention, cadre institutionnel et partenaires de mise en œuvre ; la présentation du plan de travail y compris la planification des interventions des actions envisagées.

Représentant le gouverneur de la province du Barh-el-gazel à l’ouverture de cet atelier, le secrétaire général provincial, Abba Saradjingar, a évoqué la menace que représente le changement climatique au Tchad plus particulièrement dans sa zone pour la production agricole. De son avis, les risques de catastrophes réduisent les moyens d’existence des populations vulnérables.

” Tout cela impacte négativement la production agricole et augmente les conflits. Par ces conséquences, le changement climatique constitue un facteur additionnel aggravant les crises alimentaires et nutritionnelles. Malgré la récurrence des catastrophes, les inondations et la sécheresse, la capacité extrêmement limitée de préparation au catastrophe au niveau communautaire empêche d’atténuer et de prévenir correctement ce, en raison des lacunes dans les capacités de production d’alerte à la fois en terme de surveillance et d’analyse des risques ainsi que dans la diffusion des alertes“, complète-t-il.