Retour des Sao de l’Afrobasket 2021 : une parade arrosée par la pluie dans la capitale

Après avoir participé brillamment à la 7ème édition du championnat africain de basketball de moins de 16 ans en Egypte, les Sao sont rentrés ce 18 août. Ils ont été accompagnés de l’aéroport jusqu’au quartier Sabangali par des jeunes de la capitale N’Djamena.

Une nuée de journalistes s’est attroupée à l’aéroport international Hassan Djamouss.

Devant l’aéroport, des centaines de jeunes composés des amoureux du basketball, artistes et dirigeants des disciplines sportives sont massés. Tous attendent les Sao version basketball pour célébrer leurs efforts à la 7ème édition du FIBA U16 African Championship jouée en Egypte.

A 12 heures, les premières images sont captées par les cameramen et photographes. A la sortie de la salle d’attente de l’aéroport, les joueurs ont été accueillis par des cris, youyous ’’Sao, Sao, Sao’’. Ils sont été escortés sous la pluie par une immense foule venue les accueillir. De l’aéroport Hassan Djamouss, les véhicules ont emprunté la route de la présidence de la République pour exprimer la joie, et atteindre le quartier Sabangali. Emportés par la joie, les jeunes ont bloqué la voie durant quelques minutes pour entonner l’hymne national suivi des danses avant de continue.

Le cortège à travers N’Djamena

’’C’est une prouesse qui montre à suffisance leur engagement et aussi la gloire du pays’’, a fait comprendre le ministre de la jeunesse et des sports, Mohamed Ndonga Christian. Il a annoncé que le président du Conseil militaire de transition sera disposé à les recevoir aux fins de les ’’féliciter pour cet honneur fait pour le pays’’. Le Chef du département des sports a saisi l’opportunité pour indiquer qu’il ’’ne ménagera aucun effort pour que cet engouement puisse continuer et surtout puisse permettre de relever les plus gros défis’’.

Le président de la Fédération tchadienne de basketball, Gata Ngoulou Bani, lui a loué les efforts des jeunes joueurs. ’’C’est une opportunité d’avoir ces jeunes au championnat africain U16’’.

Pour lui, ’’c’est quelque chose qu’on n’a jamais fait depuis que cela existe. En terme de FIBA le Tchad n’a jamais participé à un tournoi des jeunes officiels’’, a déclaré le président de la Fédération Tchadienne de basketball, Gata Ngoulou Bani. Il a profité pour demander aux autorités de faire confiance aux coachs et responsables des centres pour ’’ qu’on relève le challenge’’.

C’est pour la première fois que le Tchad a pris part à cette compétition. Il a été éliminé en demi-finales par l’équipe malienne sur un score de 70 à 40. Les joueurs rentrent avec quatre trophées, remportés individuellement.

Pour rappel, la 7ème édition du FIBA U16 Championship a été jouée en Egypte du 6 au 15 août.