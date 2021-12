L’académie H5 sensibilise contre les violences en milieu scolaire

L’académie de formation de basket-ball H5 a organisé une campagne de sensibilisation sur la lutte contre les violences en milieu scolaire ce mardi 21 décembre à l’école Annexe d’Ardep-Djoumal et au centre islamique roi Fayçal.

H5 Académie est une école de formation et d’orientation dédiée aux jeunes en basket-ball. C’est un centre ouvert à toutes les tranches d’âge et de tout genre.

Face aux violence qui perdurent dans le milieu scolaire, H5 académie vient apporter sa contribution à travers cette campagne de sensibilisation afin de créer un brassage entre élèves et enseignants. La campagne est placée sous le thème “Le basket-ball au service de la paix et la cohésion sociale”. “Nous voulons mettre en avant le savoir vivre dans le milieu scolaire et particulièrement le respect envers l’enseignant qui est avant tout un père éducateur“, a souligné le coordinateur de H5 Académie, Mahamat Hassan Moustapha. Il a défini l’école comme un environnement d’enseignement où toutes les cultures se côtoient. “H5 Académie est résolument engagé à aider les jeunes à s’attacher aux principes et valeurs d’un bon citoyen. Nous devons contribuer et aider le pays à préserver la paix,la cohésion sociale et l’unité. Nous n’allons jamais cesser de prêcher ces idéaux qu’on partage et qu’on approuve”, a-t-il assuré.

Très émus et surpris par le geste de H5 académie, le représentant du centre islamique roi Fayçal, Mahamat Ahmat a salué les efforts fournis par H5 et les a encouragé à faire davantage.