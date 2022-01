H5 Académie sensibilise les élèves de Gassi et d’Atrone sur les violences en milieu scolaire

L’académie de formation de basket-ball H5 a organisé une campagne de sensibilisation sur la lutte contre les violences en milieu scolaire ce jeudi 20 janvier au lycée de Gassi.

Face aux violences qui perdurent dans le milieu scolaire, H5 académie vient apporter sa contribution à travers cette campagne de sensibilisation afin de créer un brassage entre élèves et enseignants. La campagne est placée sous le thème “Le basket-ball au service de la paix et la cohésion sociale”.

Prélude au dialogue national inclusif qui se pointe à l’horizon, la structure entend apporter sa contribution à travers cette campagne de sensibilisation sur des thématiques entre autres la paix, l’unité et la cohabitation pacifique dans le milieu jeune. Le coordinateur de H5 Académie, Mahamat Hassan Moustapha a souligné qu’ils jouent leur rôle en tant qu’aînés et utilisent le sport en particulier le basketball comme vecteur pour impacter positivement les jeunes.

“Nous voulons passer le message de la paix et de l’unité, le vivre ensemble à travers le comportement de tous les jours. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Faisons en sorte que notre esprit positif améliore la façon d’agir au quotidien“, a conseillé le coordinateur de H5 Académie aux élèves.

Il a défini le basketball comme un outil rassembleur. “Chaque personne doit contribuer à sensibiliser les autres sur le message de la paix. Que ce soit à l’école, au quartier et même à la maison. Nous devons contribuer et aider le pays à préserver la paix, la cohésion sociale et l’unité. Chacun tend sa main a son prochain”, a-t-il assuré.

Le proviseur du lycée scientifique d’Atrone, Yacoub Zagolo Yacoub, exhorte les élèves des lycées de Gassi et du CEG d’Atrone d’évoluer ensembles et cultiver l’esprit de la paix.

Pour rappel, H5 Académie est une école de formation et d’orientation dédiée aux jeunes en basket-ball. C’est un centre ouvert à toutes les tranches d’âge.