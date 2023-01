Assassinat du journaliste Martinez Zogo : l’USYPAC demande que justice soit rendue

Dans un communiqué, le président de l’Union des syndicats des professionnels de la presse d’Afrique centrale (USYPAC), Abbas Mahamoud Tahir, condamne l’assassinat ”odieux’’ du journaliste camerounais, Martinez Zogo. Il demande que justice soit rendue et appelle les gouvernants à assurer la sécurité des journalistes.

Le corps sans vie du journaliste et directeur de la radio ‘’Amplitude FM’’, Martinez Zogo, a été retrouvé dimanche dans une banlieue de la capitale camerounaise, Yaoundé. Il a été mutilé et jeté nu sur un terrain vague.

L’USYPAC condamne avec la plus grande fermeté cet acte “barbare et brutal qui remonte à un autre âge’’. L’USYPAC affirme que cet assassinat révèle l’ampleur des risques graves auxquels sont confrontés les journalistes dans l’exercice de leur travail. “C’est un coup dur porté à la liberté de la presse et aux libertés fondamentales reconnues par les chartes internationales et les constitutions nationales’’.

L’USYPAC rappelle que les journalistes des pays de la région, pour sensibiliser les citoyens, sont confrontés à de nombreux défis allant de l’emprisonnement, l’arrestation, l’enlèvement, les menaces à l’assassinat, comme en témoigne ce qui est arrivé à Martinez Zogo.

L’USYPAC insiste pour que les auteurs de ce crime ne restent pas impunis et joint sa voix à celle du Syndicat national des journalistes du Cameroun (SNJC) pour exiger une enquête indépendante.

L’Union appelle également tous les gouvernements des pays d’Afrique centrale à œuvrer pour assurer la sécurité et la protection des journalistes.