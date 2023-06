Assainissement : le canal de drainage des eaux de Dembé transformé en dépotoir

Publié le 03-06-2023





Le grand canal de Dembé très connu sous l’appellation Canal de Chari-Mongo est transformé en un dépotoir public. Les personnes qui vivent aux alentours déplorent ce comportement incivique.

A Dembé dans la commune du 7 arrondissement, les habitants vivant aux alentours du canal de drainage des eaux ont transformé ce lieu en dépotoir d’ordures. Ce que confirme Mahamat Ndemsou Hassan, président d’une association de jeunes qui lutte contre l’insalubrité dans le secteur. “On voit souvent les enfants venir déposer les ordures mais on ne peut pas les empêcher. Car ça finit toujours par les bagarres ou querelles avec les parents de ces derniers“, témoigne-t-il.

Le manque d’entretien et l’insalubrité autour de ce canal ne sont pas sans conséquences. “Je suis dans ce quartier il y a 4ans environ. On dort tous les jours, les 12 mois de l’année sous les moustiquaires. Tout ça à cause de l’incivisme et le manque d’entretien du grand canal“, explique Mahamat Saleh, un riverain.

Quant à Fatimé,une ménagère habitant les parages, elle évoque l’aspect hygiène. “Ca sent mauvais et c’est dégoûtant à voir. Chaque fois que je traverse, j’ai la nausée.”

Canal non fermé, les ordures de tout bord y sont déposés par les riverains. Pour lutter contre le dépôt des ordures dans le canal, Madina Mahamat propose qu’il soit fermé avec les dalles. Ce que ne contestent pas d’autres riverains qui se demandent où jetteront-ils leurs ordures ménagers. “On dépose les ordures là par manque de dépotoir. Il n’y a pas un endroit fixe pour déposer les ordures et on ne peut pas les garder dans la concession. Nous sommes obligés de déposer là-bas toute en sachant que cela obstrue le canal et crée de l’insalubrité“, reconnait un habitant.

Avec la saison des pluies qui s’annonce, la commune du 7e arrondissement a du pain sur la planche. Elle doit s’activer à curer ce canal. Les chefs de carré et de quartier doivent, eux également, sensibiliser la population riveraine à entretenir ce point d’évacuation des eaux.