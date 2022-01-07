وزير إدارة الأراضي يدعو سلطان دار بليا بعدم الخروج عن دائرة القانون

ردت وزارة إدارة الأراضي واللامركزية علي قرار سلطان “دار بليا” بشأن القرارات التي اتخذها، والمتعلقة بوضع قانون لحسم النزاعات في منطقة “تنيدي”.

واعرب وزير ادارة الأراضي عن اسفه حيال ما اعلنه الزعيم التقليدي مشيراً بأن ذلك تجاوز للنصوص القانونية المعمول بها في البلاد خاصة تلك المتعلقة بالدية.

وفي مذكرة موجهة الى والي ولاية انيدي شرق منوهاً فيها ان سلطان “دار بليا” خرق القانون وتجاوز صلاحياته وخلق البلبلة بين ابناء البلد الواحد وخرق اعراف وقوانين وقيم الجمهورية وخاصة قانون العقوبات.

وتشير المذكرة الى ان صلاحيات الزعيم التقليدي يجب ان تظل في دوره المتمثل في ضمان التراث العرفي والإرثي في محيطه، وياتي ذلك قبيل إعلان “سلطان دار بليا ” قوانين خاصة بالسلطنة وحدد فيها دية الفرد وعقوبة الزنى وعقوبة السارق كما حدد فيها أيضاً الدية حسب الظرف وطريقة القتل وأيضاً اكد على وضع قوانين جديدة خاصة بالسلطنة، فيما اعتبرته الحكومة خرقاً صريحاً لقانون العقوبات المنظم لمثل هذه الأنشطة وعلى ذات المنوال فقد اعرب الوزير عن اسفه بشأن هذا التصرف الغير قانوني بحسب تعبيره الذي تضمنته الوثيقة .