02 مليار فرنك، قيمة الفاتورة التي جاء إثرها قطع الكهرباء عن مستشفى الحرية

(Tchadinfos) :أنجمينا

غرق مستشفى “الصداقة التشادية-الصينية” في الظلام لمدة ست ساعات على الأقل يوم الجمعة 14 يناير. وذلك قطعت شركة الكهرباء الوطنية منشآتها عن الهيكل المذكور لفواتير غير مدفوعة تزيد عن ملياري فرنك.

مدير عام المستشفى الدكتور “حامد جبر” يوضح لنا الوضع.

إن تراكم الفواتير غير المسددة منذ عام 2016 هو سبب هذا الانفصال. وفقًا لوثائق SNE، ويتعين على المستشفى أيضاً دفع فواتير تبلغ قيمتها 2،144،608،831 فرنك أفريقي وتتمثل في استهلاك الكهرباء.

بعد إشعارات متعددة بقطع الخط، قام فريق “الضبط الميداني” للشركة الوطنية للكهرباء، بفصل الخط عن المستشفى يوم الجمعة 14 يناير في منتصف النهار.

الفواتير المعترف بها من قبل إدارة المستشفى. وبحسب مدير عام المستشفى الدكتور “حامد جبر”، فإن تدني إيرادات هيكل المستشفى لم يسمح بتسوية فاتورة المتأخرات. ويؤكد أنه اعتبارًا من 13 أكتوبر، أصدرت مؤسسته 22،764،024 فرنك أفريقي لصالح “الشركة الوطنية للكهرباء”.

ولكن مع العلم أن شركة الكهرباء يمكنهم فصل الخط في أي وقت، وقد أرسلت إدارة المستشفى مذكرة إلى المدير العام لـ”الشركة الوطنية للكهرباء” في 27 أكتوبر للمطالبة بعدم عزل (قطع) خطها الكهربائي.

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تقرير: محمد كبرو حسين