وفاة شخص وثلاثة جرحى آخرون، نتيجة حريق بحي كليمات

الخسائر الناجمة عن حريق يوم أمس الجمعة 25 فبراير 2022 فى حي كليمات، تسببت بحالة وفاة وثلاثة جرحى وخسائر مادية كبيرة لم يتم تقنينها الى حين هذه اللحظة شاحنتان التهمهما الحريق وعدد من المواد التي تتمثل فى الثلاجات والارايك وعدد من الخسائر التي تسبب بها الحريق، لم يتم إخماد الحريق لأسباب تتعلق بنقص الإمكانات المادية لقوى الدفاع المدني وتقهقر فريق الإطفاء فى إخماد الحريق الذي توسعت دائرته بشكلٍ مفرط خرج عن السيطرة حتى وصل الحريق إلى أماكن حساسة فانفجرت الغازات المخزنة بالمكان.

وبحسب مصادر في موقع الحدث، ان الحريق قد جاء فى توقيت بين الساعة العاشرة والنصف وبين الحادية عشر ليلاً.

لم يتم العثور علي اي اثر بشأن اسباب الحريق الذي سبب بالعديد من الخسائر المادية والبشرية فى حي كليمات بالدائرة الثانية .وصلت فرق الإطفاء التابعة للقاعدة الفرنسية بأنجمينا من اخماد الحريق بعد التهامه مكان واسع تمثلت الخسائر فى مصرع شخص واصابة ثلاث اشخاص بجروح وعربتان ومخازن وعدد من الخسائر الجسيمة وبحسب مصادر صحفية فإن الخسائر تقنن بحوالي نصف مليار فرنك سيفا .