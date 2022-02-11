وصل وفدٌ حكومي مكون من أربع وزراء الي إقليم موي شاري علي خلفية أحداث “ساندانا”

وفد حكومي يصل الي إقليم “شاري الأوسط”، ويتكون الوفد من اربع وزراء من الوزارات السيادية بالدولة، وذلك على خلفية أحداث “ساندانا” وهم وزير الأمن العام والهجرة “سليمان ابكر آدم” ووزير ادارة الأراضي واللامركزية “محمد بشير دوسة ووزير العدل حامي الأختام المكلف بحقوق الإنسان “محمد احمد الحبو” ووزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة السيد “عبدالرحمن غلام الله” وقد وصل الوفد الى مدينة “سار” حاضرة إقليم “شاري الأوسط” اليوم الجمعة 11 فبراير بشأن تسوية النزاعات التي نشبت بين الرعاة والمزارعين.



وفي منشور له في صفحته على الفيس بوك صرح السيد “عبدالرحمن غلام الله” قائلاً ان زيارة الوفد الوزاري تتضمن العديد من الملفات العالقة ابرزها أزمة النزاعات الإثنية التي راح ضحيتها عشر قتيل وفي خضم تلك الأحداث ابتعثت الحكومة هذا الوفد الوزاري الى منطقة “ساندانا” بإقليم شاري الأوسط.

ويشير المصدر، في غضون ذلك عقد اجتماع في المحافظة وفي الأيام القادمة هنالك عدة اجتماعات على جدول اعمال اعضاء الحكومة.

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