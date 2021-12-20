وزير الدفاع الفريق “داود يحي” يقدم نقطة صحفية بشأن مؤشر ترقيات رواتب الجيش

عقد صباح اليوم الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق “داوود يحي إبراهيم” نقطة صحفية بشأن مؤشر ترقيات رواتب الجيش والتي تعتبر سابقة لأول مرة منذ الاستقلال، وقدم وزير الدفاع شكره الخاص لرئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق جيش “محمد إدريس ديبي إتنو” بشأن ترقية رواتب الجيش لأول مرة في تاريخ البلاد وتعتبر الجيوش من أهم مقومات قوة الدولة الحديثة



وقد أعرب وزير الدفاع عن إمتنانه لهذه الخطوة منقطعة النظير”منذ إنشاء الجيش الوطني التشادي في عام 1962 ، بالكاد يكافأ على العديد من مهام التضحيات التي قدمها في الداخل والخارج”.

وطمأن وزير الدفاع على أن: “الجيش في طريقه إلى الإحتراف وصعوده من أجل القيام بدور فاعل وإيجابي في تنفيذ مشاريع في قطاعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا”.

وسيحصل الجندي في النهاية على رصيد أعلى من الحد الأدنى للأجور. واضاف الوزير ان قوات الدفاع والامن ستتمتع بمستوى معيشي لائق تقريبا مثل جنود جيوش دول المنطقة “.

ويعتبر الجيش الوطني “من أكثر الجيوش الإقليمية بسالة” نظراً لما حققه هذا الجيش من انتصارات كبيرة في المنطقة