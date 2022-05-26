وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دور “منظمة التعاون الإسلامي” على جهودها بشأن القضايا ذات الأولوية العالمية

(Tchadinfos) :أنجمينا

على هامش الجلسة الإفتتاحية للحوار الإستراتيجي بين “منظمة التعاون الإسلامي” والولايات المتحدة الأمريكية، التقى الأمين العام لـ”منظمة التعاون الإسلامي”، معالي السيد “حسين إبراهيم طه”، يوم الأربعاء 25 مايو 2022 في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الأمريكية “واشنطن” وزير الخارجية الأمريكي، معالي السيد أنتوني بلينكن.

خلال اللقاء، تباحث الجانبان العلاقات الثنائية التي تربط بين “منظمة التعاون الإسلامي” و”الولايات المتحدة الأمريكية” وسبل تعزيزها وتطويرها، ومن ثم ناقش الطرفان نتائج الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين المنظمة والولايات المتحدة والتي انعقدت يومي 23 و24 من مايو الجاري في العاصمة واشنطن.

وفي ذات السياق، اتفق الجانبان على أهمية توطيد هذه العلاقات في مختلف المجالات، وذلك في ضوء التحديات التي يواجهها العالم، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط و أفريقيا وآسيا.

كما اتفق الجانبان أيضاً، على أهمية استمرار التشاور بشأن مختلف الموضوعات التي تتصدر أجندة “منظمة التعاون الإسلامي” و”الولايات المتحدة الأمريكية”، ومن أهمها “مكافحة الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا”، بالإضافة إلى الجهود الدولية المبذولة لمكافحة ‘جائحة كورونا وآثارها” المترتبة من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وفي ختام اللقاء، قدم وزير الخارجية شكره التام للسيد “حسين إبراهيم طه” على جهود منظمته المستمرة بشأن القضايا ذات الأولوية العالمية بما في ذلك “أفغانستان” ومكافحة ظواهر التطرف العنيف.

تقرير: محمد كبرو حسين