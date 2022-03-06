وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة، يتحدث معلقاً عن حادثة الإعتداء على الصحفي أدم عبدالقادر

(Tchadinfos) :أنجمينا

المذيع الصحفي في التلفزيون الوطني التشادي، “أدم عبد القادر”، تعرض للاعتداء اليوم الأحد 6 مارس 2022، في منزله الكائن بحي “مرسال” في الدائرة السادسة بالعاصمة. أطلق ثلاثة أفراد النار عليه مما أدى إلى إصابته في رجله ورأسه دون معرفة الدوافع.

ووصف وزير الاتصال “عبد الرحمن غلام الله” الهجوم بالـ”جبان والغير مفهوم”، وأعلن الوزير أيضاً عن تقديم شكوى لتحديد مرتكبي هذا الفعل الجبان.

وأثناء منشور له على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صرح وزير الإعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة بأن “وزارة الإعلام والمكتب الوطني للإعلام السمعي-البصري، تنوي برفع دعوى مدنية حتى تأخذ العدالة مجراها”.

تقرير: محمد كبرو حسين