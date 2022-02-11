وزيرة التكوين المهني تستقبل سفير الإتحاد الأوروبي في تشاد

استقبلت وزيرة التكوين المهني والحرف “كاسيريه إيزابيل حسنة”، سفير وفد الإتحاد الأوروبي “كورت كورنيلس” اليوم الجمعة 11 فبراير.

وأكد رئيس الوفد سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية تشاد كيرت كورنيليس أن الهدف من الاجتماع هو الاتصال بمسؤولي وزارة التدريب المهني والتجارة ويؤكد السيد السفير قائلاً، هذه هي المرة الأولى التي ألتقي فيها بالوزير وأشار إلى أن: هدف اللقاء أيضًا وضع التدريب المهني ضمن إهتمامات العمل المشترك بيننا”.

وفقًا لكورت كورنيليس قرر الاتحاد الأوروبي دعم قطاع التدريب المهني لأول مرة نقوم الآن بتحديد برنامج لتدريب الشباب من أجل إيجاد مكان في سوق العمل لأن العديد من الشباب قد تخرجوا ولكنهم لم يتم استيعابهم في القطاع الخاص أو العام وللمرة الأولى سيحصل قطاع التعليم أيضًا على دعم الاتحاد الأوروبي لقد حددنا لمرة واحدة برنامجًا في التعليم الابتدائي، ونحن في طور تطوير المفاهيم الثقافية التي يجب تطبيقها بعد التحول إلى وثيقة مشروع.