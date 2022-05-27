وزارة الأمن العام تحظر المسيرات المقررة في 28-30 مايو

(Tchadinfos) :أنجمينا

بموجب القرار الصادر اليوم الجمعة 27 مايو 2022، فإن وزارة الأمن العام والهجرة تحظر جميع المسيرات أو المظاهرات المخطط لها في الـ28 و 29 و 30 من مايو الجاري

وجاء في البيان”هذه المسيرة من المرجح أن تسبب اضطرابات في النظام العام” ، وتحذر الوزارة أيضاً من أن جميع المخالفين سوف يتعرضون للعقوبات التي ينص عليها القانون.

علما أن منصة “وكت تما” قد أعلنت سابقاً عن مسيرة ليوم غدا الجمعة 28 مايو 2022 تنديداً بالسياسة الفرنسية في تشاد. وقالت إن طلب التفويض الذي قدمه قوبل بالرفض من قبل السلطات. بالإضافة إلى مظاهرتها في 14 مايو السابق، أدت أعمال التخريب المتعمد المسجلة إلى سجن قادتها.

تقرير: محمد كبرو حسين