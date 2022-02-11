وزارة الأمن،تصدر بياناً بخصوص حادثة محاولة إغتيال الوزير

(Tchadinfos) :أنجمينا

وزارة الأمن العام والهجرة، تصدر بياناً بخصوص محاولة الإغتيال على وزير الأمن “سليمان أبكر ٱدم” اليوم الجمعة 11 فبراير 2022.

جاء في البيان: تبلغ وزارة “الأمن العام والهجرة” الرأي العام الوطني والدولي أنه في 10 فبراير 2022 حوالي الساعة 2 ظهرًا في “مجلس عزاء” في العاصمة أنجمينا، حاول شخص سيئ النية بعيدًا عن تقويض السلامة الجسدية لـ”وزير الأمن والهجرة” في عرض منظم بمهارة للفت الإنتباه إلى شخصه. وتمت السيطرة عليه على الفور.

وجاء في البيان أيضاً، أن جميع الصور الخيالية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هي مونتاج كاذب ولا تعكس الواقع. وبالفعل فإن السيارة المليئة بالرصاص التي تظهر على أنها سيارة الوزير ليست له، ولا تتوافق مع العلامة التجارية التي يستخدمها وعادة ما يتجول وزير الأمن حول إطار عمله.

محمد كبرو حسين