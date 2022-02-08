هنا تجدون متطلبات دورة 2022 التدريبية القادمة للشرطة الوطنية

(Tchadinfos) :أنجمينا

أعلن وزير الأمن العام من خلال بيان صحفي عن افتتاح دورة 2022 لمسابقة تجنيد 2000 جندي برتبة “حافظ السلام” في هيئة الشرطة الوطنية.

:وشروط المشاركة في هذه المسابقة كالتالي

أن يكون تشادي الجنسية ؛

التمتع بالحقوق المدنية ؛

أن يكون حسن الخلق ؛

أن يكون معترفًا بصلاحيته من قبل طبيب معتمد أو من قبل الإدارة للخدمة النشطة ليلًا ونهارًا وأن يُعترف بخلوه من أي حالة أو عجز لا يتوافق مع ممارسة الوظائف العامة ؛

أن لا يقل ارتفاعه عن 1.70 مترًا ؛

ألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد عن 33 عامًا في 1 يناير 2022.

:المستندات التي سيتم توفيرها

طلب خطي من المتقدم، موجه إلى مدير عام الشرطة الوطنية ؛

مستخرج من شهادة الميلاد أو حكم إضافي بدلاً منها ؛

شهادة الجنسية التشادية ؛

مستخرج من السجل العدلي يرجع تاريخه إلى أقل من 3 أشهر ؛

شهادة طبية مؤرخة أقل من 3 أشهر وتشير كذلك إلى أن حدة البصر للمرشح أكبر من 7/10 لكل عين قبل التصحيح ؛

نسخة مصدقة من البكالوريا أو ما يعادلها ؛

بطاقتا هوية تحملان صورتان 4X4 ؛

مبلغ نقدي 5000 فرنك، غير قابل للاسترداد مقابل إيصال.

يجب تقديم الطلبات إلى مديرية الموارد البشرية والمواد التابعة للشرطة الوطنية للمرشحين من مدينة “أنجمينا”، وإلى مفوضيات الشرطة لمن هم من المقاطعات خلال الفترة من 20 فبراير إلى 20 مارس 2022.

تقرير: محمد كبرو حسين