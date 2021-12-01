هجوم جديد في جمهورية أفريقيا الوسطى يُنسب إلى المجموعة المسلحة

قتل حوالي 33 شخصًا ، من بينهم جنديان اليوم الاثنين 29 نوفمبر ، في هجوم متزامن منسوب إلى متمردي ضد قريتين في شمال غرب البلاد، في محافظة أوهم بندي، في جمهورية إفريقيا الوسطى.



وفقا لإذاعة فرنسا الدولية

وتعد هذه الحصيلة الأكبر منذ إعلان الرئيس فوستين أرشانج تواديرا في منتصف أكتوبر وقف إطلاق النار. تم تحديد العديد من الانتهاكات التي يستمرون بارتكابها في هذه المنطقة. وتتهم “لا مينوسكا” هذه الجماعة المسلحة بقتل 12 مدنيا قبل أيام قليلة. فيما يتعلق بهذا الهجوم، تتحدث السلطات المحلية عن أعمال انتقامية بعد الاستيلاء على مركبة اتصالات للمتمردين في هذه المنطقة القريبة من الحدود الكاميروني ، وتقع على بعد حوالي 500 كيلومتر شمال غرب العاصمة بانغي.



تم العثور على سيارة الاتصالات هذه في الأدغال يوم الأحد وتم إرسالها مباشرة إلى محلية كايتا، وفقًا لما ذكره نائب محافظ بوكارانجا “أشعيا غبانين”. ثم أعرب سكان هذه القرية عن مخاوفهم للسلطات.

سيتم التحقق من هذه المخاوف في اليوم التالي لمئات من المتمردين المسلحين هاجموا في وقت واحد يوم الاثنين بلدة بوي، التي تضم أكبر قاعدة عسكرية لمدة شهرين، وكايتا حيث هناك مفرزة صغيرة من الجنود.

فر السكان إلى الكاميرون

وبحسب الشهادات التي جمعها المسؤول الإداري ، شن المتمردون هجومهم المفاجئ من الساعة 4:00 صباحًا. حدق أحد الأطراف في جنود جمهورية إفريقيا الوسطى بينما انتقد آخرون المدنيين. انسحب المهاجمون أخيرًا إلى الأدغال حوالي الساعة 10 صباحًا ، تاركين وراءهم جثث 29 مدنياً قتلوا في كايتا ، بالإضافة إلى مدنيين آخرين وجنديين قُتلوا في بوي-نجو، بحسب المحافظ.

منذ ذلك الحين ، أصبحت كايتا التي تستعد لتصبح عاصمة بلدية لاكرينون، خالية من سكانها الذين يزيد عددهم عن 8000 نسمة ، وبوي نغو ، من آلاف سكانها. كلهم لجأوا إلى الكاميرون المجاورة ، وخاصة في منطقة يامبا. قال إشعياء غبانين: ” في الوقت الحالي ، لا يريدون العودة إلى قراهم الأصلية خوفًا من المزيد من الأعمال الانتقامية من قبل “.

#المصدر إذاعة فرنسا الدولية