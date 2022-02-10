هاما، تدعو جميع وسائل الإعلام الأجنبية للمشاركة في تغطية الحوار الوطني الشامل

أصدرت السلطة العليا للإعلام السمعي-البصري “هاما” بيان صحفي يوم الخميس 10 فبراير 2022، تخطر فيه الهيئة العليا للإعلام السمعي-البصري وسائل الإعلام الأجنبية بأن التغطية الإعلامية للحوار الوطني المقبل مشروطة بالحصول على الاعتماد من السلطة العليا للإعلام السمعي البصري لضمان الشفافية وحرية الرأي والعمل على تعزيز المحافظة على حرية الكلمة.

وتحقيقا لهذه الغاية، فإن هؤلاء الإعلاميين مدعوون لتقديم ملفاتهم إلى الأمانة العامة للسلطة العليا للإعلام السمعي-البصري “هاما” وذلك لضمان المشاركة الواسعة لوسائل الإعلام في تغطية الحوار الوطني بإعتباره حدث وطني.