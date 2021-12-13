نعي: البلاد تفتقد أحد أبرز الشخصيات، السلطان “كشلا كاسر” فى ذمة الله

توفي اليوم جلالة سلطان مدينة إنجمينا السلطان “كشلا كاسر” في مدينة أنجمينا بعد صراع طويل مع المرض توفي رحمة الله عليه بعد أن قضى 25 وعشرون يوما في مستشفى النهضة، إنا لله وإنا إليه راجعون.

لقد فقدت البلاد أحد أبرز قادتها الوطنيين فقد كان السلطان المغفور له من أبرز القادة المخضرمين الذين لديهم تاريخ عريق وبصمة شعبية واسعة تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان